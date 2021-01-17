Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, в Амурской области зарегистрировано еще три смерти больных коронавирусом. Всего за сутки еще 120 амурчан заболели COVID-19.У 78 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (65 %), у 2 – бессимптомно (2%), у 40 – в виде пневмонии (33 %), сообщает региональное управление Роспотребнадзора.За все время пандемии в Приамурье зарегистрировали 17 972 случая.Роспотребнадзор рекомендует не пренебрегать профилактикой, носить маски или респираторы, а также обрабатывать руки кожными антисептиками. Лучше воздержаться от походов в общественные места, а в случае первых признаков заболевания следует немедленно обратиться к врачу.Напомним, что в Благовещенске продолжается вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививки ставят медработникам и педагогам.Желающие поставить прививку могут воспользоваться телефонами для предварительной записи.- «Городская поликлиника №2» – 77-34-17- «Городская поликлиника №4» – 49-00-55