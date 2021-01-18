Итоги Первого городского конкурса среди медицинских учреждений «Клиника года - 2020» будут подведены уже 31 января 2021 года. В этот день завершится всеобщее голосование за лучших докторов и лучшие больницы Амурской области. От экспертного жюри в 2021 году было решено отказаться из-за пандемии коронавируса.Отказались организаторы из издательского дома «Дважды два» и от традиционной церемонии награждения. Награды вручат 4 февраля 2021 года лично в руки победителям, которых выберут амурчане. А выбирают они из 300 участников в двух номинациях «Лучший доктор» и «Лучшая клиника».- Сейчас доктора и клиники загружены работой, мы это прекрасно понимаем. Но считаем, что пациенты могут с помощью нашего конкурса выразить благодарность врачам. Достаточно проголосовать за профессионала, который помог вам, а также привлечь своих друзей и родственников. Об амурских докторах должны знать, - говорят организаторы «Клиники года».Победителем в каждой номинации является участник, набравший максимальное число голосов в ходе онлайн-голосования на портале 2x2.su. Победители получат дипломы«Клиника года - 2020» и смогут использовать их в своих рекламных и коммерческих целях.Напомним, любые накрутки голосов запрещены, такие участники снимаются с голосования.Голосуйте за тех, кому доверяете свое здоровье!Партнер «Клиники года»: клиника эстетической медицины и стоматологии EUROPA @europa_stomг. Благовещенск, ул. Шимановского, 61/1, лит. Б8 (4162) 49-10-89, 8-914-617-23-05