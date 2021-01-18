На Чигиринском водохранилище теперь работают представители полиции. «Плохая новость для всех, кто решил прокатиться по льду. Теперь это сделать не получится. Там 10 января наехали на ребенка», – сообщили в социальных сетях.Чтобы проверить достоверность информации, мы обратились в городской отдел полиции. Как оказалось, на водоемах Приамурья проводятся регулярные рейды.– На постоянной основе сотрудники полиции проводят рейдовые мероприятия с целью пресечения фактов нахождения транспортных средств на водоемах и фактов катания на тюбах. В минувшие выходные данные мероприятия тоже проходили. Сотрудники проводили профилактические беседы о мерах безопасности нахождения на льду, – рассказали в пресс-службе благовещенской полиции.Так, только за прошедшие выходные сотрудники составили три протокола за нарушение правил безопасности нахождения на льду. Два человека выезжали на лед в автомобиле. Их протоколы были переданы в административную комиссию. Один человек катался на тюбинге. За подобные развлечения пришлось заплатить штраф – одна тысяча рублей.Нас заверили, что такие рейды планируют проводить регулярно. Но не все амурчане оказались довольны принятыми мерами безопасности. Они вспомнили, что на водохранилище всегда катались и на машинах, и на санках, и никто не сталкивался с проблемами. Некоторые даже считают, что из-за одного трагического случая не стоит пресекать любимое зимнее развлечение.