Мэр Благовещенска Олег Имамеев пообещал привиться против новой коронавирусной инфекции. При этом, несмотря на пережитый коронавирус, вновь заболеть он не боится – болезнь глава амурской столицы перенес легко. Причина вакцинации в другом.- Во-первых, не хочу быть источником заражения для окружающих. Во-вторых, чем больше людей будет привито, тем быстрее выработается коллективный иммунитет, и мы покончим, наконец, с этой заразой. В-третьих, банально жаль времени, которое забирает эта болезнь, - написал глава города в своем телеграм-канале.Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов также выразил желание сделать прививку. А министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева сообщила, что укол уже сделала – как медик она относится к первому уровню приоритета.