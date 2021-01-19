В качестве эксперимента в амурской столице установят десять контейнеров для сбора отходов жизнедеятельности животных – иначе говоря, дог-боксы. Идею мэру подсказали жители города во время общения в прямом эфире.- Установим их на общественных территориях, - рассказал глава Благовещенска Олег Имамеев. - Если эксперимент удастся и дог-боксы позволят сделать улицы чище, распространим эту практику. Но здесь, как вы понимаете, многое, если не все зависит от сознательности самих благовещенцев. Надеюсь, что у нас с вами получится.Сами благовещенцы восприняли идею двояко. Некоторые порадовались и поддержали надежды мэра на сознательность городских собачников. Другие же задались вопросом, что мешает хозяевам животных выкидывать собранные отходы в обычные урны.