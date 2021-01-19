В Амурской области за сутки выявили 126 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает портал стопкоронавирус.рф. Вот уже три дня статистика по коронавирусу в региону продолжает расти.- У 75 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (60%), у 2 – бессимптомно (1%), у 49 – в виде пневмонии (39%), - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.Таким образом, с начала пандемии в регионе заразились 18 221 человек. Из них, по данным того же портала, 16 302 человека выздоровели. В частности, за сутки из инфекционных госпиталей Приамурья выписались 126 пациентов.Однако есть и печальные новости: четвертый день подряд в регионе выявляют новые смерти от COVID-19. Сегодня, 19 января, подтвердили ещё три летальных исхода. Всего с начала пандемии от коронавируса по официальной статистике скончались 118 амурских пациентов.