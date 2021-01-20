Российский миллиардер, программист Евгений Касперский побывал в Амурской области. Во время автопробега Магадан - Якутск - Москва он заехал в Тынду и Ерофей Павлович Сковородинского района. Об этом рассказали в администрации района.- Название «Ерофеи Павлович» на карте страны меня давно привлекало. Наконец, я здесь побывал! Потрогал Транссиб! – написал в своём инстаграм-аккаунте сам Евгений Касперский.В комментариях предприниматель рассказал, что в поездке встречается с заказчиками и партнерами компании, а также поделился мнением о поселке. В частности, вокзал в Ерофее Павловиче он посчитал красивым.