Мэр Благовещенска ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Подобное общение с благовещенцами мэр организует ежемесячно. Фото: 1. admblag.ru

Мэр Благовещенска Олег Имамеев анонсировал очередной прямой эфир в своем инстаграм-аккаунте. Отвечать на вопросы благовещенцев глава города будет в течение часа – начиная с 12.00 21 января.

Подобные эфиры проводятся ежемесячно. В последний раз Олег Имамеев общался с жителями города 3 декабря, тогда он успел ответить на 93 вопроса об ограничениях из-за пандемии коронавируса, отопительном сезоне, строительстве жилья, ремонте школ, тротуаров и дорог.

На этот раз любой желающий также может задать свой вопрос в прямом эфире, который стартует в 12.00 в инстаграм-аккаунте @o.g.imameev. Ни одно обращение не останется без ответа: если мэр не сможет уделить ему внимание сразу же, то информация по вопросу будет опубликована позднее на сайте администрации Благовещенска.