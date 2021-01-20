Электронная регистрация на вакцинацию против COVID-19 стартовала в Приамурье

На вакцинацию необходим паспорт, полис ОМC и СНИЛС. Фото: pixabay.com

На сайте регистратура28.рф амурчане могут записаться на прививку против коронавируса. Сделать это может любой желающий старше 18 лет.

- На главной странице сайта надо выбрать «запись на прием к врачу», далее - медицинскую организацию к которой прикреплен человек. После выбора организации необходимо нажать кнопку «перейти к расписанию», выбрать отделение «Вакцинация COVID-19», далее выбрать ФИО врача, необходимый день и время для записи и нажать кнопку «Записаться». После успешной записи отобразится талон на вакцинацию COVID-19,- дали подробную инструкцию в правительстве Амурской области.

Привиться могут совершеннолетние, у которых нет на момент вакцинации противопоказаний: признаков ОРВИ, а также перенесённого инфекционного заболевания в течение 14-30 дней до вакцинации.

На вакцинацию необходим паспорт, полис ОМC и СНИЛС.