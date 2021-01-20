Еще 125 человек заразились ковидом в Приамурье

Ежедневно в регионе подтверждают не менее ста случаев заражения. Фото: pixabay.com

В Амурской области 20 января подтвердили 125 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что у 92 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (74%), у трех – бессимптомно (2%), у 30 – в виде пневмонии (24%). Всего же с начала пандемии в Приамурье ковидом заразились уже 18 346 человек.

С апреля прошлого года на наличие заболевания уже успели обследовать 751 309 жителей региона, за последние сутки тест прошли 3 415 человек.