Амурский профессор Юрий Перельман: «Если нам удастся провакцинировать 60% населения Земли, то пандемия прекратится»

Единственный на сегодня доступный способ бороться с пандемией – это всеобщая вакцинация, считает доктор. Фото: amurobl.ru

Что из себя представляет вакцина против новой коронавирусной инфекции, рассказал Юлий Перельман, врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе «Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания».

По словам врача, прежде всего – это иммунобиологический препарат, который включает в себя живой ослабленный, либо убитый вирус или микроб, или их фрагменты. Они при попадании в организм вызывают мощный иммунный ответ. Вырабатываются антитела, формируются клетки памяти, которые запоминают антиген.

- При попадании живого вируса в организм, без всякой раскачки организм начинает вырабатывать антитела. И убивает вирус, удаляет его из организма, - сказал Юлий Перельман. - Что касается COVID, то это абсолютно новый вирус. Именно поэтому он начал быстро распространяться среди населения, не встречая отпора. Единственный на сегодня доступный способ бороться с пандемией – это всеобщая вакцинация. Если нам удастся провакцинировать 60%, а еще лучше 70% населения Земли, то пандемия прекратится. Вирус просто перестанет циркулировать в человеческой популяции. Альтернатива – только полная изоляция, что в современном мире просто невозможно. Просто прекратится развитие экономики. И будет деградация социальная в обществе. Поэтому – только вакцинация.

Массовая поэтапная вакцинация населения от COVID-19 началась с этого понедельника во всех регионах России, в том числе в Амурской области.

- Конечно - это дело добровольное, - напомнил Юлий Перельман. - Но каждый человек должен понимать, что у него сейчас есть реальная опасность заболеть этой новой инфекцией. Наверняка в их окружении есть родные, близкие люди, которые очень тяжело болели. Некоторые уже ушли из жизни. В том числе и в моем окружении были такие люди. Я уверен, что если бы они были провакцинированы, они бы сохранили жизнь.