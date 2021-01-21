Снегопад затруднил движение и спровоцировал аварии в Благовещенске

Снег убирали вечером и продолжили утром. Фото: МКП «ГСТК»

Выпавший вечером 20 января снег осложнил дорожную ситуацию в Благовещенске. С 20.00 спецтехника выехала на расчистку улиц, однако избежать аварий не удалось – за сутки в амурской столице и Благовещенском районе зарегистрировали 36 ДТП, пострадало 71 транспортное средство.

- Преимущественно ДТП происходили из-за несоблюдения водителями скоростного режима, дистанции, бокового интервала, и при этом водители не учитывали дорожные и метеорологические условия при управлении транспортным средством, - объяснили в отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Начальник отдела, подполковник полиции Дмитрий Павлович Глущенко обратился ко всем участникам дорожного движения:

- В связи с выпадением большого количества осадков в виде снега, на дорогах образовался снежный накат, и гололедица. Поэтому, водителям необходимо быть предельно внимательными за рулем, соблюдать требования дорожных знаков, сигналов светофоров. Помнить о соблюдении дистанции, выборе безопасного скоростного режима, обязательном использовании внешних осветительных приборов. А также необходимо заранее снижать скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Он отметил, что даже в небольшой снегопад категорически не рекомендуется выезжать на летней или изношенной резине - таким образом водители подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.

Рабочие бригады МКП «ГСТК» продолжают убирать снег с улично-дорожной сети города. В дневную смену заступили 25 дорожных рабочих, задействовано 24 единицы спецтехники, в том числе 12 подметально-уборочных машин.

- В течение дня будут работать в отдаленных районах: селах Садовое, Белогорье, поселках Моховая Падь, Астрахановка, Аэропорт, Новый, Радиоцентр, Плодопитомник, в районе «сплавной конторы», Новотроицкое шоссе и других. Здесь продолжат заметание проезжей части, будут осуществлять подсыпку противогололедным материалом, - уточнили в администрации города Благовещенска.

Механизированное заметание тротуаров продолжат по улицам Кузнечная, Красноармейская, Шевченко. Очистку тротуаров и остановочных пунктов от снега также будет вестись по Амурской, Зейской, Горького, Ленина, 50 лет Октября.