Ледовый городок в Благовещенске уберут не раньше середины февраля

Праздничная атмосфера на набережной может сохраниться почти до конца зимы. Фото: благовещенск.рф

Будущее новогоднего ледового городка раскрыл мэр Благовещенска Олег Имамеев во время прямого эфира со своими подписчиками в «Инстаграме». По словам главы города, городок оставят как минимум до середины последнего зимнего месяца.

- Елка будет стоять у нас до конца января, - добавил Олег Гатауллович, отвечая на вопросы, которые ранее задавали ему в социальных сетях. – Мы планируем убрать её 1 февраля.

Также уже известна судьба снежного городка, который будут возводить к 2022 году. В начале недели мэр запустил в соцсетях голосование, стоит ли строить его в стиле ретро. Выбор благовещенцев был практически единогласным – многим захотелось вернуться таким образом в детство и показать, как выглядело новогоднее убранство в прошлом.

- Впереди большая работа. На первом этапе надо будет все тщательно продумать, от концепции до нюансов. Важно не обмануть ожидания благовещенцев, всех кто с воодушевлением воспринял эту идею. Могу заверить, это будет совместная работа с горожанами, - прокомментировал эту новость Олег Имамеев.