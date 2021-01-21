122 новых случая COVID-19 подтвердились в Приамурье

Любые признаки ОРВИ заставляю амурчан беспокоиться. Фото: pixabay.com

В Амурской области 21 января выявили 122 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приамурью.

По информации ведомства, у 86 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (71%), у 4 – бессимптомно (3%), у 32 – в виде пневмонии (26%). Всего же к сегодняшнему дню в Амурской области зарегистрировано 18 468 случаев новой коронавирусной инфекции.

При этом с начала пандемии специалисты уже успели проверить на наличие ковида 754 366 человек, из них 3 057 – за последние сутки.