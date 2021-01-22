Дело о заражении амурских детей гепатитом могут прекратить

Суд ушел совещаться. Фото: pexels.com

Утром 22 января состоялось очередное заседание по уголовному делу о заражении детей гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице. Ранее защитники подсудимых попросили суд прекратить дело из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

- На заседании свою позицию обозначило гособвинение. Представитель прокуратуры сообщила, что сторона гособвинения не возражает против прекращения дела, так как срок привлечения к уголовной ответственности, согласно закону, истек 31 декабря 2020 года, - сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Выслушав мнение сторон, суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

Напомним, что уголовное дело поступило в суд 28 октября 2020 года. В деле 149 томов, некоторые до 300 листов. Потерпевших 169 человек. Подсудимых – трое, они обвиняются по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность»

По версии следствия в период с 2009 по 2018 год из-за халатного отношения к работе, проявленного заместителем главного врача по лечебнои работе Серга А. П., заведующей отделением эпидемиологии Платовои Г. В. и заведующей отделением гематологии Батурскои И.П., персонал АОДКБ допускал использование нестерильных медицинских перчаток при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильного медицинского инструментария, что привело к заражению гепатитом С 169 детей.