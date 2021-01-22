На следующей неделе в Приамурье резко потеплеет

Интересно, как справятся с возможным снегопадом дорожные службы? Фото: pexels.com

Погода в Амурской области резко изменится в период с 25 по 28 января, предупреждает региональный гидрометцентр. Сначала температура заметно повысится, пройдет местами сильный снег. Это связано с прохождением активного юго-западного циклона.

- Днем 25, 26 января с выносом теплых воздушных масс ожидается повышение температурного фона в среднем на 10-12 . По области снег, 26 января местами сильный. Усиление ветра в отдельных районах до 13-15 м/сек. Местами поземок, слабая метель, на дорогах снежный накат, - информируют амурские синоптики.

А уже 27-28 января, с затоком в тыл циклона холодной воздушной массы, прогнозируется понижение температур до климатических норм января.

В связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погодных условий будет ежедневно корректироваться суточными прогнозами погоды.