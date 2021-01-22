117 амурчан заразились коронавирусом в Приамурье

Борьба с пандемией в Приамурье продолжается. Фото: amurobl.ru

В Амурской области 22 января зарегистрировали 117 новых случаев COVID-19. Темпы роста заболеваемости немного снизились по сравнению с предыдущими днями.

- У 86 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (73%), у 5 – бессимптомно (4%), у 26 – в виде пневмонии (23%), - рассказали о состоянии новых пациентов в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Всего с начала пандемии в области зарегистрировали 18 585 случаев COVID-19, обследовали 757 556 человек в Приамурье. За последние сутки в области провели 3 190 тестов.