Инфекционный госпиталь в роддоме Благовещенска закроют

Пациенты с коронавирусом переедут в городскую клиническую больницу. Фото: минздрав Амурской области

Благовещенский роддом вновь начнет принимать беременных пациенток. Инфекционный госпиталь в нем будет выведен из оборота. сообщила министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

- Свободный коечный фонд на сегодня составляет 38%. В связи с этим мы выводим один инфекционный госпиталь из оборота с постепенным сокращением имеющегося коечного фонда. Оставляем 25% свободного резервного коечного фонда, - рассказала она.

Пациентов из роддома переводят в городскую клиническую больницу, всё – под контролем Роспотребнадзора. Кроме того, продолжают функционировать основные госпитали в городах Тында, Зея, Свободный, Белогорск. В Благовещенске остаётся три госпиталя для оказания помощи взрослому населению и один госпиталь для детей.

Сегодня в Приамурье функционирует 11 инфекционных госпиталей на 1 340 коек и 25 провизорных госпиталей на 620 коек. В тяжелом состоянии находятся 6,3% всех пациентов, которые получают лечение в стационарных условиях. На аппаратах ИВЛ находится 26 пациентов.

Средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами медицинские организации обеспечены в достаточном объёме.