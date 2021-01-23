Исторический облик вернут зданиям педуниверситета и педколледжа в Благовещенске

Также планируется подсветка зданий. Фото: amurobl.ru

Педагогический университет и педагогический колледж выкрасят в первоначальные цвета, подобные тем, которые были у них при постройке. К такому решению пришёл общественный научно-методический совет по вопросам охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия Амурской области.

- Я подчеркиваю, что наша главная задача как членов научно-методического совета - вернуть исторический облик зданий, а не сделать так как по мнению неспециалистов «будет красивее», - отметил руководитель государственной инспекции по охране памятников культурного наследия Приамурья Виталий Ребизант. - Специалисты провели исследования, чтобы определить изначальные цвета архитектурных памятников, поэтому нам есть на что ориентироваться.

Фото: amurobl.ru

Педагогический университет (бывшая мужская гимназия 1912 года постройки) останется в цвете бордо, при этом пристройки советского времени выкрасят в серый цвет, чтобы визуально отвлечь от них внимание. Такую же функцию будет выполнять подсветка, в теплом белом свете. Она будет подчеркивать архитектурные элементы исторического здания и сглаживать более современные корпуса. Предложение руководства университета выкрасить весь комплекс в бордовый цвет члены Совета не поддержали.

Зданию, которое занимает Амурский педагогический колледж (бывший Госбанк 1900 года постройки) вернут цвет охры, соседствующие советские постройки также выкрасят в серый цвет. Вариант подсветки зданий предложили доработать в части уменьшении света на доме более поздней постройки, чтобы визуально выделить красивые вековые здания.

Ремонт зданий Благовещенского педагогического университета и Амурского педагогического колледжа планируется выполнить в 2021-2022 годах.