Коронавирус выявили у 113 амурчан за сутки

Вакцинация в регионе продолжается. Фото: благовещенск.рф

В Амурской области 23 января зафиксировали 113 новых фактов заражения COVID-19. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Среди новых заболевших у 78 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (69%), у 4 – бессимптомно (4%), у 31 – в виде пневмонии (27%). Всего же на сегодня в регионе зафиксировано 18 698 случаев коронавируса.

При этом с начала пандемии были обследованы на наличие ковида 760 958 человек в Приамурье. За последние сутки исследование прошли 3 402 амурчанина.