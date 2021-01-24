Беговые дорожки и летний кинотеатр: что хотят видеть благовещенцы в новом сквере

В Благовещенске облагородят заброшенный сквер в районе мебельной фабрики. Фото pixabay.com

Для создания проекта благоустройства сквера «40 лет ВЛКСМ» в районе мебельной фабрики, более известный в Благовещенске под названием «сороконожка», администрация города проводит онлайн-опрос среди горожан.

У всех, кто заинтересован в благоустройстве областной столицы, есть возможность поучаствовать в онлайн-опросе, посвященном наполнению нового сквера. Пройти опрос можно до 15 февраля.

Участникам опроса нужно ответить на 12 вопросов, в том числе рассказать, что должно быть в сквере, нужна ли рядом парковка, а также поделиться своими воспоминаниями об этом месте.

По задумке властей, территорию размером более 3 гектаров облагородят в ближайшие годы. При этом ее специфика полностью сохранится – это будет зеленый парк.

- В комментариях к публикациям о будущем благоустройстве зоны отдыха на инстаграм-странице городской администрации пользователи уже высказали несколько предложений. Так, по их мнению, на «сороконожке» необходимо установить скамьи, урны, оборудовать освещение и парковку, детскую и спортивную площадки, качели и беседку, чтобы можно было спрятаться в дождливую погоду, беговые дорожки, фотозоны, летний кинотеатр, установить малые архитектурные формы, а также запретить в новом сквере выгул собак, - рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

Принять участие в опросе по благоустройству «сороконожки» можно здесь.