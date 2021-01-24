В Приамурье заболели коронавирусом еще 115 человек

У 89 человек COVID-19 протекает в виде ОРВИ. Фото: благовещенск.рф.

По данным Управления Роспотребнадзора по Амурской области, 24 января в регионе подтвердили 115 новых фактов заражения COVID-19.

В ведомстве сообщают: у 89 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, что составляет 78% от числа заболевших, у 4 человек нет никаких симптомов болезни, таких заболевших 3%, и у 22 амурчан COVID-19 протекает в виде пневмонии (19 %).

Темп прироста заболевания за последние сутки составил 0,6 %.

Всего же к воскресенью 24 января в Приамурье зафиксировано 18 698 случаев коронавируса, показатель заболеваемости составляет 2381,26 на 100 тысяч населения.

В целом на COVID обследовано 762 608 человек, в том числе за последние сутки – 1 650.