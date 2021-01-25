В Благовещенске незаконно вырубили деревья на полмиллиона рублей

Впервые о вырубке сообщили в среду, 20 января. Фото: благовещенск.рф

В Левашовской роще в районе благовещенской набережной незаконно вырубили около 50 деревьев. По предварительным оценкам, ущерб составил почти 534 тысячи рублей, сообщают в администрации города.

- В среду, в городское управление ЖКХ поступил сигнал о том, что кто-то вырубает зеленые насаждения на территории Левашовской рощи. Мы сразу же выехали на место для проверки, информация подтвердилась, заявили о происшествии в полицию. В пятницу для мониторинга повторно отправились на место, и в ходе обследования выяснилось, что площадь вырубки увеличивается. К сожалению, лиц, причастных к правонарушению, выявить на месте не удалось, – рассказал консультант отдела административно-технического контроля управления ЖКХ Виктор Куловеров.

По его словам, ситуацию мониторят ежедневно. Ответственных за вырубку ищут правоохранительные органы. Пока установлено, что подрядные организации, строящие в этом районе физкультурно-оздоровительный комплекс, с вырубкой не связаны. Разрешений на вырубку деревьев другим организациям администрацией Благовещенска не выдавалось, так как планировалось сохранить эту зеленую территорию и облагородить ее, чтобы создать новую зону отдыха для горожан.

О произошедшем резко высказался мэр Благовещенска Олег Имамеев:

- Сейчас под угрозой находятся не только обычные деревья, но и самые старые липа и ель города, краснокнижные экземпляры, растущие в Левашовской роще. Виновные в варварской вырубке должны понести ответственность в полной мере, мы приложим все усилия для этого.

Тех, кто стал очевидцем произошедшего и может поделиться какой-либо информацией о лицах, осуществляющих незаконную вырубку, просим написать в директ официального аккаунта администрации Благовещенска @blagoveshchensk.rf.