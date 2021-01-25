Коронавирус нашли у 111 амурчан за сутки

Ситуация остается стабильной, как и в конце прошлой недели. Фото: pexels.com

В Амурской области 25 января выявили 111 новых фактов заражения COVID-19. Темп прироста за сутки составил 0,6%, как и днем ранее. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

По данным ведомства, коронавирус протекает в виде ОРВИ у 73 новых пациентов (66% от общего числе). Ещё 11 человек или 10% болеют бессимптомно, 27 пациентов или 24% страдают от пневмонии.

Таким образом, с начала пандемии в Приамурье заразились 18 924 человека. Всего на коронавирус проверили 764 793 человека в регионе, за последние сутки – 2 185 человек.