Пени за неоплату коммунальных услуг вернутся с 1 февраля

Лучше избавиться от долгов поскорее. Фото: pixabay.com

С 1 февраля возобновится начисление пени за неоплату коммунальных слуг. Она будет начислена на всю сумму задолженности, имеющуюся к указанному числу, сообщают в правительстве Амурской области.

- Во избежание дополнительных ваших затрат, рекомендуем не допускать образование задолженности за коммунальные услуги, а в случае её наличия - погасить в срок до 1 февраля 2021 года, - обратился к амурчанам министр ЖКХ региона Алексей Тарасов.

Начисление пени возможно в случае несвоевременных или внесенных не в полном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. По вопросам расчёта за жилое помещение и коммунальные услуги амурчанам необходимо обращаться в свои управляющие компании и рассчётно-кассовые центры.

За консультацией по вопросам начисления и уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственники помещений могут обратиться в будние дни с 09.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00 по телефонам абонентского отдела: 8 (4162) 77-65-06 и 8 (4162) 77-65-10. Также с 14.00 часов до 18.00 часов можно звонить по телефону «горячей линии»: 8(4162) 77-65-12.

Письменные обращения по поводу взносов на капремонт направляйте на электронную почту fkramur@yandex.ru, через форму «Интернет-приёмная» на сайте fkramur.ru или по почте на адрес: г. Благовещенск, ул. Амурская, 85. Ещё письма можно оставить в почтовых ящиках на втором и третьем этажах Фонда капремонта.