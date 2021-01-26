Всего 107 случаев коронавируса выявили за сутки в Приамурье

Общее число заразившихся достигло 19 031. Фото: skitterphoto.com

В Амурской области наблюдается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфецией. Впервые за месяц число выявленных за сутки случаев опустилось ниже 110. По информации управления Роспотребнадзора Приамурья, 26 января вирус нашли лишь у 107 жителей региона.

У 47% новых пациентов – то есть, у 50 человек – заболевание протекает в виде ОРВИ. Ещё 50 амурчан подхватили пневмонию. Бессимптно болеют только семеро новых пациентов или 6% от числа заразившихся за сутки.

Всего в Амурской области зарегистрирован 19 031 случай COVID-19. С начала пандемии медики обследовали на наличие инфекции 767 893 человек в регионе, из них 3 100 – за последние сутки.