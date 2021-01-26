Всего одна Татьяна появилась на свет 25 января в Приамурье

Для мамы подарок стал приятным сюрпризом. Фото: www.instagram.com/zagsamur/

В Амурском областном перинатальном центре поздравили с рождением первую и единственную Татьяну, появившуюся на свет в Татьянин день. Об этом рассказали в управлении ЗАГС по Приамурью.

Маме девочки Наталье Александровне вручили подарочный набор для новорожденного в рамках проекта «С заботой о будущем», поздравительный адрес и памятный знак управления ЗАГС «Рождённому в Приамурье».

- Поздравление в перинатальных центрах новорожденных девочек Татьян и мам, обладательниц этого прекрасного имени стало традиционным, но, к сожалению, в связи с эпидемиологической обстановкой, мы не смогли поздравить маму маленькой Танюши лично. Однако подарок и памятный знак для поздравления, передали сотрудникам Амурского областного перинатального центра, – поделилась начальник управления ЗАГС Наталья Томилова.

Как нетрудно догадаться, имя Татьяна – не самое популярное среди амурчан. На прошлой неделе девочек чаще всего называли Дарьями и Ксениями, мальчиков – Арсениями и Алексеями. Редкими, но всё же используемыми оказались имена Дмитрий, Фёдор, Николь и Кира.