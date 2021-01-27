Загсы Приамурья принимают заявления на регистрации браков 14 февраля

Выбрать заветную дату еще возможно. Фото: pixabay.com

Амурчане смогут сыграть свадьбу в День всех влюбленных, несмотря на то, что в этом году праздник выпал на обычно нерабочее воскресенье.

- Свадьбы в День всех влюбленных не так уж и редки. Несмотря на то, что 14 февраля в этом году выпало на воскресенье, мы не могли оставить наших влюбленных без праздника. Поэтому было принято решение не отказывать в регистрации брака нашим новобрачным и специалистами на эту дату, уже принято 10 заявлений, - рассказала начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова.

А если в жизни будущих молодоженов сложились особые обстоятельства, то они смогут зарегистрировать браки до истечения месяца. Сделать это можно, если у будущих супругов есть совместный ребёнок или ожидается его рождение, одному из них предстоит длительная командировка.