Приговор по делу об амурском приюте «Дружок» пересмотрят в апелляции

Животные в приюте содержались в ужасных условиях. Фото: Фото: архив «КП – Благовещенск»

Амурский областной суд вернул уголовное дело в отношении руководителя скандально известного приюта «Дружок» в Благовещенский районный суд. Тот должен устранить обстоятельства, которые препятствуют рассмотрению уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

Как пояснила и. о. заместителя председателя Амурского областного суда Александра Зацепилина, суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным жалобам и представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора, законность и обоснованность иного решения суда первой инстанции.

В данном случае защитник и сам осуждённый Вячеслава Золотарев не согласился с обвинительным приговором, который вынес суд первой инстанции. При назначении и подготовке заседания суда апелляционной инстанции установлено, что судом первой инстанции не соблюдены права стороны защиты на ознакомление с протоколом судебного заседания, в связи с чем уголовное дело возвращено в суд первой инстанции для устранения обстоятельств, препятствующих его апелляционному рассмотрению.

После устранения указанных обстоятельств, уголовное дело с апелляционными жалобами стороны защиты повторно поступит в Амурский областной суд для рассмотрения.

Напомним, руководитель приюта для бездомных собак «Дружок» Вячеслав Золотарев был осуждён приговором Благовещенского районного суда Амурской области от 26 декабря 2019 года по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Судили его после того, как в приюте нашли десятки умерших и живых, но изголодавшихся собак.

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