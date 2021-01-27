ЧС в Благовещенске: Вода в Бурхановке продолжает прибывать после устранения порывов

Ранее вода успела затопить придомовую территорию нескольких домов на Свободной. Фото: благовещенск.рф

Повышение уровня воды в реке Бурхановка в Благовещенске продолжается уже несколько дней. Вечером в понедельник, 25 января, специалисты устранили два порыва, однако вода продолжила прибывать.

- После обследования и перекрытия сетей уровень Бурхановки пошел на спад. Однако, несмотря на все проведенные работы, вода в реку в настоящий момент продолжает поступать. В этой связи ресурсоснабжаюшие организации продолжают обследование сетей водо- и теплоснабжения. Подразделение ДЭУ МПК «ГСТК» мониторит состояния реки. Продолжает действовать локальный режим ЧС, - сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.

Как рассказал мэр города Олег Имамеев, кроме порывов в микрорайоне, эксперты пока ничего не обнаружили.

- Был ликвидирован порыв на улице Василенко, был ликвидирован порыв на улице Институтской, в районе улицы Дьяченко. На сегодняшний день есть небольшое подтопление. Специалистами проводятся обследования по определению места порыва. Предположительно, это район той же улицы Институтской, но уже ближе к Студенческой, - прокомментировал Олег Гатауллович.

По его словам, специалисты проектной организации также выдвинули предположение, что подтопление связано с грунтовыми водами. Все возможные варианты прорабатываются.

- Силами ГСТК в местах возможного порыва отсыпаны небольшие дамбы, мы мониторим состояние труб теплотрассы, чтобы не было даже рисков разрушения. По всем направлениям работаем комплексно, - подытожил глава города. – На сегодняшний день, я не готов твердо обещать, что ситуация решится в ближайшее время. Но я могу сказать, что ситуация под контролем.