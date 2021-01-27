Амурские пожарные откачали отравившегося угарным газом кота

Испуганное животное даже не пыталось вырваться из рук пожарных. Фото: pixabay.com

Пожарные Белогорска спасли кота, отравившегося при пожаре угарным газом. Возгорание произошло 23 января в жилом доме на улице 9 мая – горела квартира на втором этаже.

- На месте работали 12 огнеборцев 4-й пожарно-спасательной части. Через пять минут пожар был потушен. Из-за сильного задымления из дома было эвакуировано 14 человек, при пожаре никто не пострадал. Точнее, один пострадавший все же был – четвероногий питомец одного из жильцов, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Амурской области.

Кот надышался дымом, угорел и потерял сознание. Его нашли в горевшей квартире специалисты газодымозащитной службы.

- Пожарные не просто не смогли пройти мимо, но и упорно боролись за жизнь пушистого, подавая ему через маску кислород и делая непрямой массаж крошечного кошачьего сердечка. Усилия пожарных были не напрасны – кот задышал самостоятельно, - поделились в ведомстве. - Он был так шокирован происходящим, что даже не пытался вырваться из рук огнеборцев.

Спасенное животное пожарные передали жильцам дома.