Меньше ста случаев COVID-19 выявили 27 января в Амурской области

Неужели пандемия пошла на спад и свободных коек в госпиталя станет ещё больше? Фото: Unsplash

В Амурской области впервые за несколько недель за сутки зарегистрировали менее ста случаев коронавируса. В частности, 27 января специалисты подтвердили 95 новых фактов заражения. Темп прироста за сутки составил всего 0,5%.

Большинство новых пациентов испытывают только симптомы ОРВИ – а именно, 64 человек (68% от числа новых случаев за сутки). Ещё у 25 пациентов (26%) наблюдается пневмония, у 6 амурчан (6%) заболевание протекает бессимптомно.

Всего в Приамурье на данный момент зафиксировано 19 126 фактов COVID-19, обследованы 771 432 человека. За последние сутки тест на коронавирус прошли 3 539 амурчан.