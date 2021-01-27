Один амурчанин умер от коронавируса за последние сутки

Новые летальные исходы продолжают выявлять ежедневно. Фото: pexels.com

Один житель Амурской области скончался от COVID-19 за последние сутки, сообщается 27 января на портале стопкоронавирус.рф.

Новые летальные исходы в течение практически двух недель фиксируются в Приамурье ежедневно. За это время число умерших от коронавируса в регионе увеличилось на 31 человека, общее число скончавшихся с начала пандемии достигло 136 амурчан.

Ранее сообщалось, что к 27 января количество фактов заражения в Амурской области выросло до 19 126, за сутки выявили 95 случаев ковида. При этом с начала пандемии в регионе выздоровели 17 342 человека, из них за последние сутки – 131.