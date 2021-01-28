Пожар в Тынде уничтожил деревянный дом и унес жизнь человека

Огонь разгорелся поздним вечером. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Поздно вечером 27 января в Тынде огонь охватил шестиквартирный жилой деревянный дом по улице Дружной. К прибытию пожарных здание горело открытым пламенем, 14 человек уже эвакуировались. Спасти охваченный огнем дом 1979 года постройки и имущество жильцов не представлялось возможным, сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Амурской области.

На пожаре работали 11 человек, четыре единицы техники – две автоцистерны, две водовозки. Локализовать пожар удалось через девять минут после начала тушения. Пожарные не допустили распространения огня на рядом стоящие жилые дома. При этом в горевшем здании обнаружили одного погибшего, его личность сейчас устанавливается.

Мэр Тынды Марина Михайлова сообщила, что погорельцы нуждаются в помощи. Им предоставили временное жилье в маневренном фонде, но люди остались не только без крова и документов, но и без предметов первой необходимости. В мэрию обратились две семьи без детей, желающие помочь им могут позвонить по телефонам: 8-914-063-18-45 и 8-914-591-42-67