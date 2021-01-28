Общественную территорию для благоустройства смогут выбрать Благовещенск

В этом году благоустроили сквер в микрорайоне - какая территория будет следующей? Фото: благовещенск.рф

Благовещенск вновь примет участие в национальном проекте «Жилье и городская среда», по которому общественные территории в городе благоустраиваются за счёт федеральных средств. По этому нацпроекту уже привели в порядок часть парка Дружбы, сквер на улице Зеленой, 30, создали детскую площадку, а в прошлом году – полностью обновили сквер в микрорайоне.

В этом году в Благовещенске приведут в порядок территорию у ручья Буяновского. За нее в 2020 году проголосовали большинство горожан. Теперь благовещенцам предстоит выбрать участок для благоустройства в 2022 году. Для участия в голосовании отобрали шесть территорий.

- Как проголосуете, так мы и сделаем. Уже со следующей недели начнем знакомить вас с проектами по каждой перечисленной территории, само голосование пройдет в марте. Еще раз прошу максимально ответственно отнестись к этой теме, уже сейчас подумать – какая территория больше всего, по вашему мнению, нуждается в благоустройстве. Возможно, это участок возле вашего дома; сквер, где вы больше всего любите отдыхать или же территория, которую просто необходимо привести в порядок, – рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Выбирать благовещенцам предстоит между несколькими скверами. Во-первых, это сквер «Бабочка» рядом с магазином «Благовещенск», который участвует в голосовании не первый год. Другие варианты: сквер в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Горького, сквер в районе переулка Крестьянского и улицы Мухина, зеленые зоны по Калинина – Ломоносова и на Ленина, 61, а также территория в селе Плодопитомник в районе озера.

В феврале горожанам представят для ознакомления дизайн-проекты общественных территорий. С 1 марта по 5 апреля на общероссийской платформе пройдет рейтинговое голосование. Итоги подведут в конце апреля.