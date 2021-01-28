В Благовещенске женщина выпала из окна и разбилась

Подробности происшествия пока неизвестны. Фото: pixabay.com

Сегодня, 28 января, в Благовещенске произошла трагедия. Пятидесятилетняя жительница города выпала из окна многоэтажки. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Происшествие произошло в микрорайоне города, по адресу Игнатьевское шоссе, 12/4. Как рассказали очевидцы, тело погибшей благовещенки было обнаружено в 4.30 утра.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Амурской области информацию о происшествии подтвердили. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, «в настоящее время» следственный отдел по городу Благовещенску проводит проверку.

Подробности происшествия пока не известны. Причину смерти выяснят следователи в результате проверки.