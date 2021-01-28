Полиция задержала подозреваемого в убийстве пропавшего в декабре мужчины

У убитого похитили 480 тысяч рублей. Фото: pexels.com

В Благовещенске задержали подозреваемого в убийстве молодого человека, который ушел 9 декабря из дома и не вернулся. Подозреваемого заключили под стражу.

Заявление о пропаже 23-летнего амурчанина поступило в местное отделение полиции в конце декабря прошлого года. Его близкие сообщили, что молодой человек ушел из дома в Белогорье 9 декабря и уже несколько дней не выходит на связь. По факту исчезновения молодого человека следственный отдел по Благовещенску СУ СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство»

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что до исчезновения мужчина продал долю в квартире. Деньги, вырученные от сделки, положил на банковский счет. Однако после его исчезновения денежные средства со счета были сняты. Сыщики, проанализировав собранную информацию, пришли к выводу о возможном криминальном исчезновении данного мужчины. МО МВД России «Благовещенский» по факту кражи денежных средств с банковского счета возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе управления МВД России по Амурской области.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к случившемуся может быть причастен знакомый пропавшего без вести. Подозреваемого 1990 года рождения задержали, когда он выходил из подъезда собственного дома, и доставили в отдел полиции.

- В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 30-летний житель областного центра, который на допросе подтвердил свою причастность к убийству. При проверке его показаний на месте преступления, подозреваемый рассказал и показал последовательность своих действий, направленных на лишение жизни потерпевшего, - прокомментировали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Амурской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и расследования установлено, что на окраине города между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил в своего знакомого из гладкоствольного охотничьего ружья. Тело 23-летнего погибшего он оставил в траве. Зная код банковской карты, злоумышленник похитил более 480 тысяч рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.