Еще 91 факт заражения коронавирусом подтвердился в Приамурье

Бессимптомных пациентов среди новых случаев - всего 5%. Фото: pexels.com

В Амурской области 28 января выявили 91 новый случай COVID-19, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- У 53 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (58%), у 5 – бессимптомно (5%), у 33 – в виде пневмонии (36%), - рассказали о состоянии новых пациентов в ведомстве.

Всего на данный момент в регионе заразились 19 217 жителей, включая тех, кто уже пошел на поправку и выписался из больницы. При этом с начала пандемии в Приамурье обследовали уже 774 814 человек, за последние сутки – 3 382.