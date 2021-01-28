Бензин АИ-92 и АИ-95 оказался в дефиците в Приамурье

Специалисты амурского минэкономразвития нашли нехватку бензина на станциях лишь одной марки. Фото: pixabay.com

Амурчане заметили дефицит автомобильного топлива на некоторых заправках региона. Автомобилистам приходится объезжать по нескольку АЗС, чтобы найти бензин марок АИ-92 и АИ-95.

Амурский депутат Кирилл Зимин задал вопрос о сложившейся ситуации во время правительственного часа и опубликовал ответ правительства Амурской области в своём инстаграм-аккаунте:

- Ответ следующий: Ситуация нормализуется в течении недели, у Роснефти и Альянса запасы на нефтебазах в полном объеме. Правительство и ФАС следит за недопущением необоснованного повышения цен на АЗС в данной ситуации.

В министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области подтвердили, что ситуацию с дефицитом марок бензина АИ-92 и АИ-95 на некоторых автозаправочных станциях области держат на контроле. В первой половине дня специалисты объехали АЗС Благовещенска и перебои со снабжением обнаружили на автозаправочных станциях только одной компании, да и то не на всех – на заправках по улицам Магистральная, Батарейная и Кольцевая в Благовещенске топливо имеется..

- Ситуация на АЗС области усложняется резко повышающимся спросом на бензин в связи с ложной информацией в СМИ об аварийной остановке нефтеперерабатывающего завода в Хабаровске, - отметили в минэкономразвития Приамурья и призвали не создавать ажиотаж вокруг ситуации.

По имеющейся подтвержденной информации, на данный момент на Хабаровском НПЗ проводятся плановые ремонтные работы, которые завершатся 29 января. В скором времени завод заработает в штатном режиме, что позволит формировать достаточные запасы топлива и начать его отгрузку. Ситуацию с бензином ожидают урегулировать в полном объеме уже на следующей неделе.

Кроме этого, в ближайшее время в Приамурье поступят крупные партии топлива с НПЗ, расположенных в Ангарске и Комсомольске-на-Амуре.