Предварительную причину пожара в Тынде установила прокуратура

Несколько семей остались без жилья и вещей первой необходимости. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Тындинская городская прокуратура проводит проверку по факту пожара, уничтожившего жилой дом в Тынде поздним вечером 27 января. Напомним, горел шестиквартирный барак по улице Дружной, 1а.

- Предварительно установлена причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. В результате пожара один человек погиб, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Амурской области. – В настоящее время все граждане размещены у родственников, в случае необходимости им будут предоставлены помещения маневренного жилищного фонда.

Также пострадавшим оказывается адресная социальная помощь, предоставлены продуктовые наборы и предметы первой необходимости – вещи, посуда, бытовая химия, канцелярские принадлежности. Зампрокурора Амурской области Сергей Аксаментов встретился с погорельцами и поручил Тындинской городской прокуратуре взять на особый контроль вопрос защиты социальных прав граждан.

Также Сергей Аксаментов осмотрел территорию, подвергшуюся огню и провёл межведомственное совещанию по факту происшествия. Сергей Витальевич поручил уполномоченным органам во взаимодействии с Тындинской городской прокуратурой выяснить все обстоятельства произошедшего, причины и условия распространения огня, проверить соблюдение требований пожарной безопасности, а также своевременность ликвидации пожара.

Кроме того, он дал конкретные указания о выявлении обстоятельств в рамках доследственной проверки по факту пожара.