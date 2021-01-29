Школьники Благовещенска могут отпроситься с уроков на время морозов

Морозы продержатся минимум три дня. Фото: pexels.com

Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал, что на время 30-градусных морозов школьники города могут не посещать занятия – но только по согласованию с классными руководителями. Такая информация опубликована в телеграм-аккаунте главы города.

- Синоптики только что передали, что в Благовещенске низкие температуры в районе -30 в ночное и утреннее время сохранятся в ближайшие трое суток. Очень холодно и по термометру и по ощущениям. Убедительно прошу вас учитывать этот прогноз при планировании маршрутов своих передвижений, - написал Олег Гатауллович.

Он попросил обратить особое внимание на детей:

- Пусть будут тепло одеты, а вы должны всегда знать, где они находятся! – подчеркнул мэр. - Договорились с образованием таким образом. Школы работают по привычному графику. Но если вы переживаете за переохлаждение вашего ребёнка в утренние часы, то эти несколько дней можете оставить его дома, предварительно предупредив об этом классного руководителя.

Между тем, по данным Амурского гидрометцентра, 30 января дневные температуры в Благовещенске будут держаться в районе 23-25 градусов мороза, а ночью опустятся до 32-34 градусов ниже нуля.