Всего несколько дней осталось до конца голосования за лучшего врача и лучшую клинику года

Обычно награду вручали торжественно, однако из-за пандемии коронавируса от церемонии награждения пришлось отказаться Фото: Виктория ТЕЛЕПНЕВА

В ближайший четверг, 4 февраля 2021 года, будут подведены итоги Первого городского конкурса среди медицинских учреждений «Клиника года». Три месяца благовещенцы выбирали лучших врачей и клинику в нашем городе, и вот, голосование подходит к финалу.

В этом году из-за ограничений, введенных из-за коронавируса, организаторы «Клиники года» решили не устраивать официальную церемонию награждения.

- Мы знаем, как это огорчило некоторых участников, но в сложившихся условиях считаем, что это верное решение. На кону здоровье и наше, и наших участников. Но все награды мы развезем, использовать их можно в личных и коммерческих целях, - говорят организаторы «Клиники года», Издательский дом «Дважды два».

Голосование в «Клинике года» стало отличным способом для амурчан поблагодарить врачей, которые самоотверженно трудились в прошлом и продолжают трудиться в нынешнем году. Многие волновались за итоги, но в этом году все силы были брошены на контроль за накруткой у конкурсантов, все попытки мошенничать пресекались.

- Да, голосов в этом году немного, но тем ценнее они. Нельзя сказать, что кто-то выиграл нечестно. У каждого из наших профессионалов есть пациенты, которые своими голосами говорили: «Спасибо», - продолжают организаторы.

Полный список победителей ищите 4 февраля 2021 года на сайте 2х2.su. У вас есть еще возможность оставить свой голос и повлиять на итоги!

Голосуйте за тех, кому доверяете свое здоровье!

Партнер «Клиники года»: клиника эстетической медицины и стоматологии EUROPA @europa_stom

г. Благовещенск, ул. Шимановского, 61/1, лит. Б

8 (4162) 49-10-89, 8-914-617-23-05