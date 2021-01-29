Детские лагеря могут заработать в обычном режиме в Приамурье

Полсотни детей могут отправиться в «Океан». Фото: pixabay.com

Летняя оздоровительная кампания в Приамурье может стартовать в обычном режиме. Об этом рассказала зампред амурского правительства - министр образования и науки области Светлана Яковлева на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказала зампред, уже сейчас детские центры, такие как «Океан» «Орленок», «Артек» начали прием наших детей. 50 ребят планируется отправить в ВДЦ «Океан» в ближайшее время.

Члены штаба поддержали предложение об организации отправки групп детей в «Океан» и последующих групп детей, при условии обязательного соблюдения обязательных санитарных норм.