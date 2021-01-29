Более 14 тысяч амурчан привились против коронавируса

Второй компонент «Гам-Ковид-Вак» использован пока лишь на 7% - этот этап вакцинации только начался. Фото: amurobl.ru

В Амурской области к утру 29 января прививки против коронавируса сделали 14 322 человека. Уровень вакцинации первым компонентом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») составил 93%, вторым компонентов – 7%. Вакциной «ЭпиВакКорона» привито 100%, завершается вакцинирование вторым компонентом.

О работе по вакцинации рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева. По ее словам, большая часть медицинских организаций на территории области выполнила мероприятия по вакцинации первым компонентом распределенной вакцины на 100%. В остальных медучреждениях работа также подходит к завершению.

Напомним, Приамурье уже получило 14860 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона». 13200 доз «Гам-КОВИД-Вак» ожидается в ближайшее время и еще 33500 – в феврале 2021 года. При этом в листе ожидания вакцинации стоят уже 6300 амурчан.