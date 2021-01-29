Опять спад: Коронавирус 29 января нашли у 89 амурчан

По сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 98 случаев. Фото: pixabay.com

Новые случаи коронавируса выявили 29 января в Амурской области. Заразились еще 89 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

- У 65 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (73%), у 1 – бессимптомно (1%), у 23 – в виде пневмонии (26%), - добавляют в ведомстве.

Получается, что на данный момент в Приамурье – 19 306 фактов заражения новой коронавирусной инфекцией. Для сравнения, за все время пандемии в регионе обследовали 778 394 жителей. Из них за последние сутки – 3 580.

Ранее сообщалось, что, по сравнению с прошлой неделей, на этой заболеваемость снизилась на 98 случаев. Как заявила главный санитарный врач области Ольга Курганова, на текущей неделе у нас достигнут самый низкий показатель суточного темпа прироста случаев заболевания COVID-19, начиная с ноября - он составляет 0,5%.

Снижение заболеваемости отмечается и по внебольничным пневмониям. Зарегистрировано 447 случаев против 630, чем было неделей ранее. Тем не менее ситуация остаётся напряжённой.