Новые заболевшие и умершие: Ситуация с коронавирусом в Приамурье на 30 января

Стало известно о новом летальном случае

30 января, в Амурской области обнаружили 90 новых случаев заражения COVID-19. Согласно данным регионального отделения Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,5 %.

У большинства новых пациентов заболевание протекает в виде ОРВИ (72 %). У нескольких амурчан замечена более тяжёлая форма (23 % болеют пневмонией). Только у четырех человек коронавирус проходит бессимптомно.

Увеличилось и количество летальных случаев. 30 января на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о новом умершем пациенте. Таким образом, всего из-за коронавируса скончались 140 амурчан.

С начала пандемии в области выявили 19 396 случаев заражения. Всего на COVID-19 обследовано 781 924 человека.

В целом по России 30 января выявили 19 032 новых заболевших. 24 502 человека выздоровели, 512 - умерли.