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Происшествия

Девочку сбили в Благовещенске на пешеходном переходе

Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Пострадавшей потребовалась помощь докторов. Фото: DepositPhotos

Пострадавшей потребовалась помощь докторов. Фото: DepositPhotos

Девочка 2006 года рождения попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе в районе улиц Ленина и Калинина. Авария случилась 31 января в 12.13.

- Водитель Toyota Prius при повороте направо не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на пешехода 2006 года рождения, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения по г. Благовещенску и Благовещенскому району.

Юная благовещенка с травмами была доставлена в больницу.

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