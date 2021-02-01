Девочку сбили в Благовещенске на пешеходном переходе

Пострадавшей потребовалась помощь докторов. Фото: DepositPhotos

Девочка 2006 года рождения попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе в районе улиц Ленина и Калинина. Авария случилась 31 января в 12.13.

- Водитель Toyota Prius при повороте направо не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на пешехода 2006 года рождения, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения по г. Благовещенску и Благовещенскому району.

Юная благовещенка с травмами была доставлена в больницу.