Крупный пожар в Хэйхэ напугал благовещенцев

Клубы дыма были видны через реку. Фото: www.instagram.com/kriminal.blg

Дым от сильного пожара в Хэйхэ оказался виден в граничащем с китайским городом Благовещенске. Фотографии, сделанный гуляющими по набережной Амура, появились в социальных сетях.

Благовещенцев заинтересовало, что случилось в соседнем городе. В администрации Хэйхэ корреспондентам портала Biang.ru пояснили, что утром 1 февраля там загорелся склад переработки отходов.

- Пожар уже потушен, горел склад переработки отходов. Площадь пожара небольшая, просто было много дыма, - сообщило руководство города.