Василий Орлов: «В этом году в Приамурье будет создано 185 новых мест в детских садах»

В новом здании смогут разместиться три группы детей. Фото: amurobl.ru

В Амурской области в 2021 году создадут 185 новых мест в детских садах. Некоторые из них появятся совсем скоро – в рамках нацпроекта «Демография» уже возводят пристройку к детскому саду «Сказка» в пгт. Магдагачи, работы на объекте начались в декабре 2020 года.

Как рассказал представитель подрядной организации, в новом здании оборудуют три группы для детей ясельного возраста. Сейчас строители разбирают здание старого деревянного ясельного корпуса, затем демонтируют здание прачечной и начнут разработку котлована. В конце февраля планируется возведение фундамента.

Общая площадь одноэтажной пристройки – более 1200 квадратных метров, с основным зданием ее соединит теплый переход. Пол в группах будет с подогревом. Также проектом предусмотрено оборудование пандуса и поручней для маломобильных категорий граждан.

- Здание ясельного корпуса, которое сейчас демонтируют, ветхое, деревянное - 1980 года постройки. Корпус был рассчитан на две группы малышей, из-за небольшой площади там могли находиться не более 17 детей. В новом здании оборудуют три просторные группы вместимостью 20-23 человек. Кроме того, на прилегающей территории выполнят благоустройство. У нашего учреждения три корпуса, на время строительных работ ребята с этого здания - 110 человек - распределены по двум другим корпусам детского сада, - пояснила заведующая детским садом «Сказка» Анна Быченко.

Ход работ контролируют специалисты ГКУ «Строитель», которые регулярно выезжают на объект. Кроме этого, на площадке установлены камеры видеонаблюдения. Стоимость строительства пристройки —133,9 миллиона рублей.

- В этом году в Амурской области для детей до трех лет будет создано 120 мест в муниципальных детских садах и 65 — в частных. Помимо строительства пристройки в Магдагачах, садик на 70 мест возводится в Екатеринославке. Он должен быть сдан уже в апреле. В декабре долгожданный детсад начали строить в Чигирях Благовещенского района. На сегодняшний день очереди в детские сады для малышей старше трех лет в регионе нет. Теперь наша задача - в полном объеме обеспечить местами в дошкольные учреждения детей младше трех лет, - отметил губернатор Василий Орлов.