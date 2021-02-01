Губернатор пообещал открыть школы ухода за пожилыми людьми в Приамурье

В школах научат ухаживать за пожилыми родственниками. Фото: pexels.com

Школы ухода за пожилыми людьми появятся с 2021 года в Амурской области. Об этом рассказал губернатор Василий Орлов.

- В 2020 году в рамках регионального проекта «Старшее поколение» Амурская область вошла в число шести пилотных регионов России по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, - напомнил глава региона. - С 2021 года мы развиваем различные стационарозамещающие технологии. Так, мы организуем отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и откроем школы ухода за пожилыми людьми. В них родственники бесплатно смогут научиться тому, как правильно организовывать быт и уход за членом семьи, находящимся в преклонном возрасте.

По словам Василия Орлова, уже определены первые четыре учреждения, в которых начнется эта работа. Это три комплексных центра обслуживания населения (в Благовещенске, Свободном и селе Тамбовка), а также Благовещенский дом для одиноких престарелых «Ветеран».

Еще одно новшество 2021 года - открытие единого координационного центра, куда смогут обратиться граждане, нуждающиеся в социальных услугах.

- Центр будет работать в рамках межведомственного взаимодействия, в первую очередь с медицинскими учреждениями, которые будут нам помогать выявлять граждан, нуждающихся в социальных услугах, - поясняет начальник отдела организации социального обслуживания минсоцзащиты региона Татьяна Булгакова.

Мероприятия регионального проекта «Старшее поколение» запланированы до 2024 года. С целью создания комфортных условий проживания в социальном учреждении в 2022 году запланировано строительство нового центра социального обслуживания для граждан старших возрастных групп. На сегодняшний день выделены средства областного бюджета, готовится проектно-сметная документация. Строительство центра планируется закончить в 2024 году.

Напомним, региональный проект «Старшее поколение» осуществляется в рамках национального проекта «Демография». В данном направлении министерство социальной защиты населения области осуществляется ряд мероприятий. Так, были организованы «Мобильные бригады» для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Амурской области для прохождения профилактических медосмотров, диспансеризации и тому подобного. В период пандемии они привозят медработников непосредственно к самим гражданам.